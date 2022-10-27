آلاء خليفة



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله حرص الكويت على دعم أنشطة منظمة الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديــــات والتغيـرات العالميــة.



جاء ذلك في كلمة للجارالله ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بمناسبة استضافة جامعة الكويت أمس للاحتفالية الخاصة بيوم الأمم المتحدة تحت شعار «الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي» بمناسبة مرور 77 عاما على إنشائها ومرور 60 عاما على انضمام دولة الكويت للأمم المتحدة.



وذكر الجارالله أن ما يربط الكويت بالأمم المتحدة من علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية، نابع من إيماننا بأهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف ومسؤوليته تجاه تحقيق حياة أفضل لشعوب العالم، في إطار الاسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة، الأمر الذي يمثل أحد ثوابت الديبلوماسية الكويتية وركيزة لسياستها الخارجية وعلاقاتها مع الدول.



وتابع: نجتمع اليوم تحت وطأة تحديات سياسية وإنسانية وإنمائية وبيئية متشعبة، وحالة من عدم الاستقرار تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فما نشهده من تفاقم في حجم الأزمات الإنسانية وتزايد حدة التداعيات السلبية الناجمة عن خلل في التعاطي مع الأزمات السياسية وانتشار الأوبئة وتغير المناخ والكوارث المصاحبة لها، يدفعنا يقينا كمجتمع دولي إلى تغليب الإرادة السياسية الصادقة والعمل وفق مبدأ الشراكة الدولية للتصدي لهذه التحديات.



وأشار الجارالله إلى أن الأوضاع الاستثنائية تحتم علينا توظيف قدراتنا والاستفادة بقدر المستطاع من الدروس والخبرات المتراكمة، وتعزيز جهودنا المشتركة في سياق العمل المتعدد الأطراف في سبيل إيجاد حلول خلاقة مستدامة قادرة على الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات واتخاذ إجراءات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها والانتقال من مرحلة احتواء تلك التحديات والحد منها إلى مرحلة الجاهزية والوقاية وفق إطار أساسه التعاون والتضامن والعمل المشترك.



فرص الانفتاح



من جانبه، ذكر مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أن جامعة الكويت تفخر باستضافة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لمكانة جامعة الكويت الإقليمية وقدرتها على ربط المجتمعات المحلية بآفاق التطور والتحديث العالمية، ويعزز في الوقت ذاته فرص الانفتاح والتواصل والتأثير الإيجابيين مع الحضارات والثقافات المختلفة، فضلا عن كونه تجسيدا عمليا لدورها المشهود في خدمة المجتمع وتعزيز المؤسسية ومنظومة القيم وتحسين بيئة اتخاذ القرار.



وأضاف: ومنذ تأسيسها في عام 1966 لم تنفصل جامعة الكويت عن مكانتها كحرم للمعرفة، وحصن للأمانة والمساواة، ولم تتخل عن مسؤولياتها في نشر المعرفة ورعاية الأجيال، فكانت ذراع الأمة الدافعة للتنمية والتحديث.



تعاون إستراتيجي



بدوره، قال ممثل أمين عام الأمم المتحدة والمنسق المقيم د.طارق الشيخ، إن الاحتفال يتواكب مع المضي قدما في مرحلة جديدة من الشراكة بنظام تنسيق التنمية محدث يجمع ويقود فريق الأمم المتحدة القطري المكون من أكثر من 22 منظمة أممية يعد تحاليل محدثة عن ظروف التنمية وتحدياتها وإطار تعاون إستراتيجي يجمع طموحات الدولة وحدود المساهمة الفنية للأمم المتحدة في دعم جهود الدولة من أجل مواجهة تحديات عالمنا المعاصر التنموية والبيئية والإنسانية.



استيعاب الشباب



بدورها، قالت كبيرة مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت، مديرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكتب الكويت وقطر، رابعة حسين مكي الجمعة يمكن للشباب أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها وكسبهم التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، مشيرة إلى انهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل.