محمد الجلاهمة



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي، من ضبط «سوابق» سلب مركبة وافد إيراني يعمل صرافا بانتحال صفة رجل مباحث.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الوافد الإيراني ذكر في إفادته انه كان قادما مساء الاثنين من منطقة الجابرية إلى حولي وفي الإشارة الضوئية التي تفصل شارع تونس مع شارع بيروت وفي عز الذروة قام شخص مجهول يرتدي الزي الوطني بالطلب من قائد المركبة التوقف ونهره وطلب منه النزول ومن ثم صعد إلى المركبة وهرب بها الى جهة غير معلومة. وتم تسجيل قضية سرقة وانتحال صفة رجل مباحث ضد مجهول، وجرى تعميم أوصاف المركبة، وهي فارهة موديل 2017 على عموم الدوريات.



وأضاف المصدر انه امس عثرت احدى دوريات الأمن على المركبة المبلغ عن سلبها متوقفة في مواقف جميعة مشرف ومن خلال كاميرات المراقبة تم تحديد الجاني، الذي استقل مركبة أحد اصدقائه بعدما ترك المركبة المسلوبة ليتم ضبطه، وبعرضه على المجني عليه تعرف عليه واعترف المتهم بارتكاب واقعة السلب، وتبين انه مواطن ومن أرباب السوابق في قضايا السرقات والسلب.



من جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط المستهتر الذي وثق رعونته على مواقع التواصل معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم تحرير عدة مخالفات بحقه وإيداعه الحجز التحفظي مع حجز مركبته بكراج حجز المرور.