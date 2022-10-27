حنان عبدالمعبود



دعت الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان (كان) المتطوعات المتعافيات من أمراض السرطان للمشاركة بسرد تجاربهن ضمن الحلقة النقاشية التوعية التي عقدتها الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع بالتعاون مع الحملة الوطنية للوقاية من السرطان (كان).



وقد أعادت حملة كان خلال الحلقة إطلاق سيارة العيادة المتنقلة والتي قامت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية سعد العبدالله بجولة بسيارة العيادة المتنقلة وتابعت شاشة العرض التي قدمت طريقة الفحص الذاتي، كما قامت ليندا الديري بتدريب السيدات.



من جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية السعد أن الجمعية تعمل على إنجاح الشراكة المجتمعية مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) من خلال إطلاق حملات توعية مختلفة ومنها حملة هذا العام التي تحمل شعار «صحتك تاج» والتي تهدف إلى مكافحة سرطان الثدي والتوعية من مخاطر هذا المرض الذي يعد أحد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، وتشجيع النساء على القيام بالفحص المبكر.



وشددت على حرص الجمعية على عقد ورش عمل عن سرطان الثدي وأسبابه وأعراضه والوقاية منه، وإعداد برامج توعوية، وتنظيم احتفالات لبث روح الأمل بين مرضى سرطان الثدي من خلال مشاركة قصص المتعافيات من سرطان الثدي، فضلا عن توعية النساء بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي حتى يسهم الاكتشاف المبكر في التعافي بشكل أسرع.



بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة حملة «كان» د.حصة الشاهين أن تعاون الحملة جاء ضمن شراكتنا في حملة «صحتك تاج» فقد شاركنا بمحاضرة تحت عنوان «ما بين الوقاية والعلاج»، حيث قالت استشارية الأمراض الباطنية د.نجلاء السيد إن السرطان مرض قابل للعلاج، وإن الاكتشاف المبكر في مراحل المرض الأولى يؤدي إلى شفاء أكثر من 97%، مبينة أن السرطان هو نمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم من دون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم.



وأوصت استشارية الأمراض الباطنية د.نجلاء السيد، النساء بضرورة إجراء فحص الثدي الذاتي مرة كل شهر، لملاحظة وتحسس أي تغييرات قد تطرأ على الثدي، حيث يعتبر ذلك جزءا ضروريا وأساسيا من الفحوصات الدورية للثدي، للمساعدة على اكتشاف أي تغييرات قد تكون غير طبيعية.



كما تم تقسيم سيارة العيادة المتنقلة الى 3 أقسام، الأول للتدريب على الفحص، والثاني قسم لأخذ قياس الضغط وفحص السكر، والقسم الثالث لتوزيع آخر الإصدارات عن التوعية بسرطان الثدي والتغذية الصحية.



وضمن الأنشطة التوعوية بالشهر الوردي شاركت سيارة العيادة المتنقلة في التوعية في مدرسة الشهيدة أسرار القبندي لتوعية مدرسات وطالبات الثانوية العامة بالمدرسة.