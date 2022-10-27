أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس خدمة للتواصل التفاعلي المباشر مع الجمهور عن طريق البريد الإلكتروني kuna_infokuna.net.kw للموضوعات والقضايا الإدارية الخاصة بالوكالة ورقم الواتساب 95524716 للجانب الإخباري والصحافي ومجمل ذلك لتلقي مختلف الآراء والأفكار والاقتراحات من الرأي العام.



ومن شأن الخدمة غير المسبوقة توفير مساحة تفاعلية تثري العمل الصحافي للوكالة على اختلافه وتنوعه، إضافة إلى الإجابة عن مختلف الاستفسارات والأسئلة التي يطرحها الجمهور حسب الأهمية وبشكل مهني، وصولا إلى الغاية المرجوة من رسالة «كونا» نحو رأي عام مستنير مؤثر ومواكب.



وتعكس هذه الخدمة الإخبارية ترجمة حقيقية لمفهوم الحرية والمسؤولية لوسائل الإعلام واقترابها من نبض الشارع وتلمس آراء الجمهور والتفاعل معه في مختلف جوانب العمل الإخباري للوكالة.