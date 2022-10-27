شارك (مجلس الأعمال الكويتي) في دبي والإمارات الشمالية بأعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض التي انطلقت أمس الثلاثاء تحت شعار (الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد).



وقال رئيس المجلس م. فراس السالم في تصريح لـ«كونا» اليوم الأربعاء، إن مشاركة المجلس تأتي استكمالا للمشاركة الكويتية الكبيرة من قبل كبرى المؤسسات والشركات الاستثمارية بالكويت سنويا في هذا الحدث المهم.



واضاف السالم ان «لدى القطاع الخاص الكويتي شهية كبيرة للمشاريع الطموحة المقبلة في السعودية والمناطق الاقتصادية الجديدة التي سيتم إنشاؤها لما لها من بعد اقتصادي متقارب مع الكويت»، مشيرا إلى وجود المشاريع والاستثمارات الكويتية بمعظم مدن السعودية.



وكانت النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلقت في الرياض أمس الثلاثاء وتستمر حتى غد الخميس بحضور 6 آلاف مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة.



يذكر ان مجلس الأعمال الكويتي يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضويته لجميع رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات او من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني.