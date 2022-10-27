أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري بالبعد الخيري للكويت على الساحة الفلسطينية لإيمانها بالقضية الفلسطينية ونصرة لشعبها لاستعادة حقوقه المشروعة.



وقال البكري في تصريح لـ (كونا) عقب لقاء مع سفيرنا لدى الأردن والمحال لفلسطين عزيز الديحاني في مقر السفارة الكويتية بالعاصمة الأردنية عمان أمس: «ناقشنا خلال اللقاء الجهود الكويتية في مجال العمل الخيري المشترك في فلسطين».



وأضاف أن «الكويت ومنذ ستينيات القرن الماضي هي السند والنصير للشعب الفلسطيني»، مبينا أن «السفير الديحاني أبدى خلال اللقاء الاستعداد لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الدعم لسد الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني».



وثمن جهود الكويت وعلى رأسها السفارة الكويتية في عمان في تسهيل وصول الدعم الكويتي لمستحقيه في فلسطين وتلمس احتياجات الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للفئات المحتاجة.



من جانبه، قال السفير الديحاني في تصريح مماثل لـ (كونا)، إن «الكويت تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها القضية الجوهرية في وجدان الكويت وشعبها ومازالت تتصدر الخطاب السياسي الكويتي في المحافل الدولية والإقليمية».



وأضاف أن «حضور العمل الخيري والإنساني الكويتي في فلسطين ساهم بشكل كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي».



وأعرب عن شكره وتقديره لكل الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية التي لم تتوقف عن مد يد الخير الكويتية للشعب الفلسطيني الشقيق لتبقى الكويت مركزا للعمل الإنساني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.