انطلقت في إسطنبول فعاليات معرض «ساها إكسبو 2022» للدفاع والطيران، الذي يعد الأكبر بين نظرائه في أوروبا.



حضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د.فهد جابر العلي، الذي يترأس وفدا رسميا من وزارة الدفاع للمشاركة في هذا المعرض.



كان في استقبال وكيل وزارة الدفاع بالندب الملحق العسكري بسفارتنا بجمهورية تركيا، العميد ركن ماجد محمد الماجد.



وخلال مراسم الافتتاح، اجتمع وكيل وزارة الدفاع بالندب بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. وخلال الاجتماع، كما هنأ وزير الدفاع التركي على النجاح في الاستضافة والتنظيم للمعرض.



كما التقى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية د.إسماعيل دمير، وخلال المقابلة أكد وكيل وزارة الدفاع بالندب على أن المعرض إبداعي في التنظيم والأفكار، مشيرا إلى أن له دورا أساسيا في قطاع الصناعات الدفاعية، ومحفل دولي تبرز فيه التقنيات العسكرية التركية البارزة.