ترأس وفد الكويت الشيخ عبدالله الأحمد مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة 23 دولة إقليمية (الشرق الأوسط، شمال افريقيا) وبالتنظيم مع المنظمات الدولية التالية: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، منظمة للأغذية والزراعة، البنك الدولي، البنك الاسلامي للتنمية، وذلك للتحضير لانطلاق النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر والمزمع عقدها بتاريخ 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بهدف جمع قادة من جميع مجالات منظومة العمل المناخي ولحشد الاهتمام العالمي تجاه الحلول المناخية التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفع الحلول الشاملة لتعزيز رحلة الانتقال الأخضر.