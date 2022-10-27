قامت هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال بتنفيذ برنامج توعوي مكثف خلال الفترة (19 إلى 25 أكتوبر الجاري)، خصص لموضوع «تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية»، وتضمن أربع ورش عمل توعوية.



وأوضح الهيئة في بيان صحافي، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمشروع الهيئة لتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة الذي تنفذه بالتعاون مع كل من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزية للأوراق المالية.



وشارك في تقديم هذه الورش كل من عبدالرحمن الفيلكاوي، ودلال بهبهاني، وبدور الجاسم من هيئة أسواق المال، وبدر الشامي وأشرف سمير من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ودعيج الصالح من الشركة الكويتية للمقاصة.



وقد تم استعراض أهداف مراحل المشروع، والمرتكزات التي الاعتماد عليها في عمل التغييرات بما يتماشى مع المعايير العالمية، وشرح أهم التعديلات التي جاء بها القرار رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، كما تم شرح الإجراءات المتبعة للإفصاح في البورصة، وعرض تفصيلي لآلية المشاركة في الجمعيات العامة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة الكويتية للمقاصة، قبل أن تختتم بالرد على تساؤلات المشاركين واستفساراتهم.



تجدر الإشارة إلى أن التغييرات الجذرية في النظام الإلكتروني المستحدث للمشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة وفقا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قرار الهيئة رقم (139) والتي دخلت حيز التطبيق في الثاني من شهر أكتوبر الحالي، قد ركزت بصورة رئيسية على إضافة تعريف جديد للنظام الإلكتروني للمشاركة، وتحديد تاريخ حق الحضور ليصبح 10 أيام عمل تسبق موعد انعقاد الجمعية، وإلزام بعض الشركات باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة (أصدرت الهيئة تعميمها رقم 10 بهذا الشأن)، وتوحيد طريقة الإفصاح، والتطويرات التقنية المستحدثة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.



وتستهدف هذه التغييرات تمكين المساهم (مباشرا كان أم غير مباشر) من ممارسة حقوقه المتصلة بمشاركته في الجمعية العامة، وتوفير المعلومات بشكل مبكر له بما يعزز الشفافية، إضافة إلى تنظيم أدوار وكالة المقاصة، وتسهيل انعقاد الجمعية، ومعرفة الحضور واستكمال النصاب.