اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت برنامجه التدريبي «إعداد المحكمين» الذي عقد على مدار 3 أسابيع خلال الفترة من 10 - 25 الجاري، والذي يقيمه المركز بصفة دورية وذلك في إطار برنامجه الثقافي لهذا العام.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع، ان هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وإعداد الكوادر الكويتية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، والمشكلات العملية التي يواجهها التحكيم سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.



وأضاف الشايع أن سعي المركز لإقامة مثل هذه البرامج يأتي إيمانا بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي التزم بها المركز، وذلك ببذل الجهد الصادق الأمين الذي يثري مجال الاستثمار في البلاد، وينهض بالتجارة والاقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، ونشر ثقافة التحكيم لمواكبة التطورات، إدراكا منه لأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية، كونه يعد أحد أبرز أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، الأمر الذي يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات.



وقد حاضر بهذا البرنامج نخبة من أساتذة القانون والمحكمين الذين تطرقوا للعديد من المحاور المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة والتدريب على تقنيات بناء الدعوى التحكيمية، وفن إدارة الجلسات وكيفية التعامل مع القضايا وأطرافها والمستندات المقدمة فيها، والتطبيقات العملية للتدريب على كيفية صياغة حكم التحكيم، تمهيدا لإعداد المحكم الذي سيتولى القيام بمهمة فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.