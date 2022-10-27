نجحت أهداف ساديو ماني وإيريك مكسيم تشوبو-موتينج وبنجامين بافارد الفوز لبايرن ميونيخ 3-صفر على برشلونة الذي ودع بالفعل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بينما انتزع العملاق الألماني مكانا في دور الستة عشر للبطولة.



ويتصدر بايرن المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متقدما بخمس نقاط على إنتر ميلان الذي بلغ أيضا مرحلة خروج المغلوب بعد فوزه 4-صفر على فيكتوريا بلزن في وقت سابق اليوم وهي النتيجة التي أطاحت ببرشلونة في دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

ومع عدم أهمية النتيجة بالنسبة لبرشلونة، لم يستغرق بايرن وقتا طويلا ليفتتح التسجيل عبر ماني بعد 10 دقائق على بداية اللقاء بعد تلقيه تمريرة طويلة رائعة من سيرج جنابري.



وتفوق ساني على المدافع الإسباني هيكتور بيليرين في سباق لمسافة 50 مترا وسجل بطريقة رائعة.

وضاعف بايرن تقدمه بطريقة مماثلة بعد 21 دقيقة، في ظل حالة عدم يقظة وتمركز سيء من دفاع برشلونة.

ومرر جوشوا كيميش إلى جنابري الذي أرسل الكرة من على حافة منطقة الجزاء لتشوبو-موتينج ليسجل هدفه السادس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقلل بايرن من ضغطه بعد الاستراحة ولكن كان هناك متسع من الوقت لبافارد للتسجيل في اخر هجمة بالمباراة من تسديدة قريبة اثر ركلة ركنية.