حسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4-صفر واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد الاسباني مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز للابقاء على حظوظه، ولكنه سقط في فخ التعادل 2-2 مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، تابعها البديل ساوول نيغيس اصصطدمت بالعارضة (90+10).

وعزز بورتو موقعه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن بروج المتصدر وصاحب البطاقة الأولى في المجموعة، وبفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثالث، و5 عن ليفركوزن صاحب القاع الذي حافظ على آماله ببطاقة التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال "يوروبا ليغ" وفقاً لنتائج الجولة الختامية.

ونجح بورتو في تحقيق ما فشلت به بقية الفرق اذ هز شباك بروج برباعية بعدما حافظ حارس عرين الأخير الدولي سيمون مينيوليه على نظافة شباكه في المباريات الأربع الماضية على الرغم من تعرضه لـ 70 تسديدة، وصدّه التسديدات الـ21 بين الخشبات الثلاث، في أفضل أداء قاري لحارس هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث توالياً لبورتو الذي مُني بخسارتين في المرحلتين الأولين أمام أتلتيكو 1-2 وبروج بالذات صفر-4، قبل أن يفوز على ليفركوزن باجمالي المباراتين 5-صفر (2-صفر ذهاباً و3-صفر إياباً).

واستهل بورتو المباراة ضاغطاً، فافتتح التسجيل بعد تمريرة من البرتغالي أوتافيو في قلب الدفاع تابعها طارمي في الزاوية البعيدة مع خروج الحارس مينيوليه (33).

وحصل بروج على فرصة لمعادلة الكفة مع بداية الشوط الثاني بعدما أشار الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر إلى ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد صحة خطأ من دافيد كارمو على براندون ميشيلي، إلا أن الحارس ديوغو كوستا صدّ تسديدة هانس فاناكن، قبل أن يطلب الحكم باعادتها فانبرى لها الهولندي نوا لانغ ويسددها في القائم (51).

وعاقب بورتو مضيفه بتسجيله 3 أهداف في غضون 13 دقيقة، فضاعف النتيجة بعد خطأ من ميشيلي لينقض البرازيلي فندرسون غالينو على الكرة على الجناح الأيسر لتصل إثر معمعة داخل المنطقة إلى إيفانيلسون تابعها في الشباك (57).

وسجل أوستاكيو الثالث بتسديدة في سقف المرمى (60)، ليختتم طارمي المهرجان التهديفي برابع بعد خطأ جديد من مدافع بروج الغاني دنيس أودوي ولعبة جماعية رائعة لتصل الكرة إلى أوتافيو أعادها خلفية إلى الإيراني داخل المنطقة سددها بقدمه اليمنى (70).

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، قلب أتلتيكو تأخره مرتين، بعدما افتتح ليفركوزن التسجيل بفضل مهاجمه الشاب الفرنسي موسى ديباي بعد خطأ من مواطنه أنطوان غريزمان الذي خسر الكرة (9)، قبل أن يعادل "روخيبلانكوس" عبر البلجيكي كاراسكو (22).

وتقدم ليفركوزن مرة جديدة بهدف الانكليزي كالوم هودسون-أودوي بعد خطأ جديد ارتكبه الارجنتيني أنخل كوريا (29)، قبل أن يعادل مواطن الأخير البديل راوول دي بول النتيجة من تسديدة من حافة منطقة الجزاء (50).

وأهدر كاراسكو ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني كانت كفيلة بالابقاء على آمال فريقه وعدم الخروج خالي الوفاض.