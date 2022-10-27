قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران لن تسمح بأن تكون "مصالح البلاد وأمنها ألعوبة" بأيدي "الإرهابيين والأجانب" الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن عبد اللهيان كتب على صفحته على "انستغرام"، تعليقا على الهجوم الذي استهدف مرقدا في مدينة شيراز مساء أمس: "كشفت هذه الجريمة بكل وضوح عن النوايا القبيحة لداعمي الاغتيالات والعنف في إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لدينا معلومات موثقة تتحدث عن أن الأعداء يديرون مخططا بعدة مراحل لزعزعة الأمن في إيران. وبالتأكيد لن نسمح بأن تكون مصالح إيران وأمنها الوطني ألعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الإنسان".

وأدى هجوم على مرقد في مدينة شيزار، مركز محافظة فارس، إلى مقتل 15 شخصا، من بينهم طفلان. وأسفر عن إصابة 27 شخصا آخرين.