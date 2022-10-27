خلال الساعات الماضية، انتشرت العديد من الأخبار حول سفر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى خارج مصر، لاستكمال علاجها، حتى تتعافى من آثار المواد المخدرة التي كانت تتعاطاها وعلى إثرها تم وضعها في أحد المستشفيات للعلاج.

هذا الأمر دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، للرد على هذه الأخبار، مؤكداً عدم صحتها.

وأشار قنطوش، إلى أن شيرين لا زالت تتواجد في مصر وحالتها الصحية جيدة، مطالباً الصحفيين بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والرجوع له قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونشر ياسر قنطوش، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بياناً جاء كالتالي: "الفنانه شيرين لم تغادر مصر للعلاج وهي مازالت داخل مصر وبصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح، أرجوا من السادة الصحافيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع لنا مسبقاً قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنانة".