يُعد خفاش "كيتي" Kitti، المعروف أيضًا باسم "الخفاش الطنان" Bumblebee Bat، ليس فقط أصغر خفاش في العالم، ولكن يمكن القول أيضًا إنه أصغر حيوان ثديي في العالم.

ويعتبر عالمنا موطنا لأكثر من 1200 نوع من الخفافيش، ولكن لا يمكن العثور على أصغرها جميعًا إلا في عدد قليل من الكهوف في تايلاند وميانمار.

وحسب تقرير لموقع "أوديتي سنترال"، فإن الخفاش "كيتي" صغير جدًا لدرجة أنه يمكن أن يسترخي بشكل مريح على إصبع بشري متوسط الحجم، حيث يتراوح حجمه من 29 إلى 33 ملم، ويزن 2 جرام فقط، ويبلغ طول جناحيه 170 ملم فقط.

وتم اكتشاف Bumblebee Bat في عام 1973، من قبل عالم الأحياء التايلاندي، Kitti Thonglongya، الذي أعطى النوع أيضًا اسمه الرسمي.

وأصبح الخفاش منذ ذلك الحين نقطة جذب سياحي شهيرة في كل من غرب تايلاند - مع تحديد المجاثم في 44 كهفًا من الحجر الجيري - إضافة إلى ميانمار، حيث من المعروف أنه يسكن 5 كهوف.

ولسوء الحظ، كان لكل هذا الاهتمام من البشر عواقب سلبية على أصغر الثدييات في العالم.

وقال خبير الخفافيش التايلاندي بيبات سويسوك مونجاباي، قبل بضع سنوات، إنه تم تحويل بعض الكهوف إلى "كهوف عرض" ما أدى للأسف إلى تدمير موطن الخفافيش.

وشدد على أنه "يجب أن تكون السياحة البيئية على ما يرام عندما لا يدمر السياح أو يعدلون الموائل الطبيعية. ومع ذلك، في معظم الحالات، عند الترويج للكهف كمنطقة جذب سياحي، عادةً ما يقوم المرشدون بتعديل الكهف لجعله أكثر راحة للسياح".

ووفقًا لمسح جرى عام 2009، يبلغ عدد الخفافيش التايلاندية الطنانة Bumblebee حوالي 45000 خفاشا، ولكن لا توجد بيانات متاحة عن ميانمار، حيث من المتوقع أن يكون عدد الخفافيش أقل بكثير بسبب متطلبات الخفافيش الدقيقة المحددة.

ومن المعروف أن Bumblebee Bats تعيش في مستعمرات صغيرة تضم ما بين 10 و 100 فرد - على الرغم من الإبلاغ عما يصل إلى 500 مستعمرة للخفافيش - وهي مفترسة ليلية، تستخدم تحديد الموقع بالصدى لاصطياد أنواع مختلفة من الحشرات.

وتترك الخفافيش الصغيرة أسقفها لمدة 30 دقيقة فقط في المساء و 20 دقيقة عند الفجر.

ومن المثير للاهتمام أن Kitti''s Hog-nosed Bat هو النوع الحي الوحيد في عائلة Craseonycteridae.