وجدت دراسة صغيرة أن «القطط قد تغير سلوكها عندما تسمع صوت صاحبها يتحدث بنبرة موجهة إليها، ولكن ليس عند سماع صوت شخص غريب أو صوت مالكها موجهاً إلى شخص آخر».

ونُشرت الدراسة التي أجريت على 16 قطة، في مجلة «إدراك الحيوان».

وتضيف إلى الأدلة على أن «القطط قد تشكل روابط قوية مع أصحابها»، والمعروف أن اللهجة البشرية تختلف باختلاف الشخص الذي يتم توجيه الكلام إليه، وأظهرت الدراسات السابقة أن نغمة الكلام البشري تتغير عند توجيهها إلى القطط، ولكن لا يُعرف الكثير عن رد فعل القطط على ذلك.

وخلال الدراسة الجديدة، قامت شارلوت دي موزون وزملاؤها من جامعة باريس نانتير بفرنسا، بالتحقيق في كيفية استجابة 16 قطة للأصوات المسجلة مسبقاً من كل من مالكها وأصوات شخص غريب عند قول عبارات بلهجة موجهة للقطط وأخرى لآخرين.

وصنفوا شدة سلوك القطط التي تتفاعل مع الصوت، مثل تحريك الأذن، واتساع حدقة العين، وتحريك الذيل.

وأظهرت 10 قطط من أصل 16 انخفاضاً في شدة السلوك عندما سمعت ثلاثة مقاطع صوتية لصوت شخص غريب يناديها باسمها، ومع ذلك، عند سماع صوت أصحابها زادت حدة سلوكها بشكل ملحوظ مرة أخرى.

وأظهرت القطط سلوكيات مثل تحويل آذانها إلى مكبرات الصوت، وزيادة الحركة في جميع أنحاء الغرفة، واتساع حدقة العين.

ويشير الباحثون إلى أن الارتداد المفاجئ في السلوك يشير إلى أن القطط يمكن أن تميز صوت مالكها عن صوت شخص غريب.

وعند سماع صوت مالكها، ولكن يوجه حديثه لشخص آخر، قللت 10 قطط من سلوك الانتباه، ولكن زاد الانتباه بشكل كبير عند سماع نغمة الصوت موجهة للقطة من مالكها، ولم يتم العثور على التغيير في شدة السلوك في حالة ثالثة، عندما كان شخص غريب يتحدث بنبرة موجهة لآخرين وموجهة للقطط.

وخلص الباحثون من ذلك إلى أن «القطط يمكنها التمييز عندما يتحدث صاحبها بنبرة موجهة للقطط، مقارنة بنبرة موجهة لآخرين».

وقد لا يمثل حجم العينة الصغير المستخدم في هذه الدراسة كل سلوك القطط، لكن المؤلفين يقترحون أن «البحث المستقبلي يمكن أن يتحقق مما إذا كان يمكن تكرار نتائجهم في المزيد من القطط الاجتماعية التي اعتادت على التفاعل مع الغرباء».