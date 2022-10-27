تحدثت ميغان ماركل دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، عن أنها ذات أصول نيجيرية وأنها اكتشفت ذلك بعد إجرائها اختبار جيني قبل عامين من الآن، وكشفت ميغان ماركل عن ذلك في أحدث حلقات برنامجها الإذاعي الشهير Archetypes.

ميغان ماركل تحدثت عن ذلك في أحدث حلقات برنامجها الإذاعي وهي حلقة بعنوان "Upending The Angry Black Women Myth" (قلب أسطورة المرأة السوداء الغاضبة) والتي استضافت فيها الممثلة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية إيسا، والكوميدية ​​والكاتبة النيجيرية الأمريكية زيوريكورو "زيوي".

خلال الحلقة كشفت ميغان ماركل عن أنها أجرت قبل عامين اختبار جيني كشف عن أنها نيجيرية بنسبة 43%، وتحدثت عن ذلك وقالت: "لقد أجريت اختبار جيني لتحديد أصولي منذ بضع سنوات ... أنا نيجيرية بنسبة 43 في المائة"، وأضافت: "سأبدأ في التعمق أكثر في هذا الأمر، لأن أي شخص أخبرته بذلك، وخاصة النساء النيجيريات، كانت ردة فعلهم مثل: ماذا؟".