استمرار «رياح الكوس» حتى منتصف نوفمبر المقبل ولن تزيد سرعتها على 26 كم/ س

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: من يطّلع خلال هذه الفترة على خرائط الطقس لمنطقة وسط شبه الجزيرة العربية وسواحلها المطلة على الخليج العربي وخلال الأيام الـ 10 المقبلة سيرى أن الضغط الجوي آخذ في الارتفاع، حيث تتشكل مناطق متعددة على شكل بؤر من الضغط الجوي متفرقة من شمال شبه الجزيرة العربية حتى جنوبها وبضغط جوي يتراوح بين 1013 و1018 مليبار، مضيفا أننا أصبحنا أقرب إلى وجود المنخفض السوداني الذي يهب مع الرياح الغربية خلال الأيام المقبلة وأن احتمال وجوده في الفترة المقبلة كبير بعدما انتهى وتلاشى منخفض الهند الموسمي.

وأضاف المرزوق: هذا الوضع في المنطقة أدى إلى هبوب رياح متقلبة الاتجاه ويسيطر عليها الاتجاه الغالب برياح تكون في مجملها جنوبية تتحول إلى جنوبية شرقية أو شرقية وتسمى في مجملها عند عامة الناس «رياح الكوس»، والتي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وهي رياح معتدلة السرعة بسب الاعتدال في الضغط الجوي وعدم انخفاضه، ولهذا فمعدل سرعتها خلال الأيام المقبلة سيكون في حده الأدنى بين 5 و7 كم/ س وفي حدودها العليا بين 16 و22 كم/ س ولن تزيد سرعتها على 26 كم/ س.

وتابع: هذا الجو سوف يجعل الغيوم تتكاثر في سماء المنطقة ومن المتوقع أن تغطي السحب كل سماء الكويت وتكون السماء بين غائمة كليا وغائمة جزئيا، وسوف يستمر الجو الغائم والمائل للرطوبة حتى منتصف الشهر المقبل، ويهيئ فرصة ضئيلة جدا -تكاد لا تذكر- للأمطار لا تزيد نسبتها المئوية على 7% ولكن مع قلة نسبة سقوط المطر سوف يؤدي هذا الطقس إلى أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة قليلا وتكون بين 25 و35% في حدها الأدنى وفي حدها الأعلى بين 45 و55% وسوف تكون الرطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية وتكون فوق 75%.

وذكر أن الجو خلال الأيام المقبلة سيكون مائلا قليلا للحرارة والتي تكون بين 17 و21 درجة مئوية في الليل وأكثر ارتفاعا في النهار بين 36 و40 درجة، حيث يستمر لبس الملابس الصيفية حتى منتصف الشهر المقبل، حيث تبدأ الملابس الشتوية في الظهور عند كبار السن وربما يتأخر ظهورها إلى بداية شهر ديسمبر.

وزاد: فلكياً خلال هذه الفترة سيستمر الليل في الطول والنهار في القصر، حيث يبلغ طول فترة النهار يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 11:07:37، وسيستمر النهار في القصر حتى يوم 21 ديسمبر، حيث يكون النهار في غاية القصر والليل في غاية الطول وهو مؤشر على دخول فصل الشتاء ودخول برج الجدي الذي يبدأ مع تعامد الشمس على برج الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء، وخلال يوم الأحد 30 أكتوبر يبدأ نوء السماك وهو الثاني من فترة الوسم وهذا يعني أنه في هذا اليوم قد مضى أسبوعان على دخول الوسم وفي اليوم نفسه أيضا ستكون الشمس في اتجاه القبلة الساعة 2 بعد الظهر.

وبخصوص حالة البحر، بين أن البحر يدخل يوم الأحد 30 أكتوبر في فترة تيارات الفساد الخفيفة السرعة والمناسبة للصيد حتى يوم السبت 5 نوفمبر وسيكون المد الأول متوافقا مع أوقات صلاة العصر والمد الثاني مع أوقات شروق الشمس، ثم يتحول البحر يوم الأحد 6 نوفمبر إلى تيارات الحمل السريعة والشديدة الاندفاع غير المناسبة للصيد، ويكون الموج في البحر خفيف الارتفاع ولا يزيد ارتفاعه على 45 سم خلال هذه الفترة، وستستمر تيارات الحمل هذه حتى الأحد 13 نوفمبر المقبل.