فازت منصة "زمزم.كوم" الرقمية المختصة بتقديم الخدمات الميسّرة للعمرة في المنطقة، بجائزة "وكالة السفر الإلكترونية الرائدة للعمرة" من "جوائز السفر العالمية 2022". ونالت المنصة التي أحدثت ثورة في تجربة سفر العمرة من خلال تيسير خدمات حجز العمرة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، هذا التكريم الذي يُعدّ الأول الذي يحصل عليه من "جوائز السفر العالمية" المرموقة.

وأقيم حفل الشرق الأوسط لجوائز السفر العالمية هذا العام في العاصمة الأردنية عمّان في 23 أكتوبر، ليصبح أولّ حفل يُقام في الأردن في أوساط أشدّ الشخصيات وصناع القرار تأثيرًا في قطاع السفر بالمنطقة. وتعدّ "زمزم.كوم" أول وكالة سفر إلكترونية تفوز بجائزة من جوائز السفر العالمية، وتتغلّب على تحدّيات الجائحة والتحدّيات العالمية الأخرى المستمرة، وذلك في ظلّ منافسة محتدمة.

وبهذه المناسبة، أعرب عمر سراج أكبر، الرئيس التنفيذي لمنصة زمزم.كوم، عن شعوره بالفخر لنيل التكريم من جوائز السفر العالمية لأول مرة، معتبرًا الفوز بهذه الجائزة المرموقة "دليلًا على مستوى التميّز الرفيع الذي نسعى لتقديمه عبر منصتنا الإلكترونية". وقال: "تحفزنا هذه الجائزة على الاستمرار في تقديم تجربة سفر سلسة للمعتمرين، ونهدف إلى جعل العمرة أيسر وأسهل على الراغبين في أدائها، سواء من المنطقة أو من خارجها".

وبوسع ضيوف الرحمن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة إكمال شعائر العمرة بطمأنينة ويُسر بفضل برامج السفر المنسّقة حصريًا والمناسبة لمتطلباتهم، والتي تشمل حجز الرحلات الجوية وأماكن الإقامة وخدمات النقل والمواصلات.

يمكن زيارة الموقع www.zamzam.com للمزيد من المعلومات ولإجراء حجوزات العمرة.