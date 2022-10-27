أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان، ان خادم الحرمين أصدر أمرا ملكيا آخر بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، ويأتي ذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.