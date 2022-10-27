أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأغنية الرسمية للمنتخب الأول في كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق الشهر المقبل والتي جاءت تحت عنوان "كلنا الأخضر".

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وهي من ألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك من أجل مساندة ودعم وتشجيع "الأخضر"، خلال مشواره ومهمته في المونديال.

وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال