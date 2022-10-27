يسعى وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت لتغطية عجز مالي بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) عندما يقدم بيانه المالي لفصل الخريف في الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين القول إن الحكومة أعدت قائمة تضم 104 خيارات لخفض الإنفاق في إطار السعي إلى إعادة المالية العامة إلى المسار المستدام، بحسب بيانات الخزانة البريطانية ومكتب مسؤولية الموازنة الصادرة خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك أعلنا تأجيل موعد إصدار البيان الاقتصادي من 31 أكتوبر الحالي إلى 17 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، لكي يتاح لهما الوقت للوصول إلى وصفه رئيس الوزراء بـ "القرار الصحيح"لإدارة الاقتصاد البريطاني.

ويعني هذا التأجيل أن بنك إنجلترا المركزي سيتخذ قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل دون الاستفادة من معرفة الاتجاه الكامل للتحركات الحكومية على الصعيد الاقتصادي.