قالت الشرطة اليونانية إنها كشفت عن عصابة لتهريب المهاجرين، كانت تمارس أنشتطها من داخل سجون هانيا في جزيرة كريت ومدينة كوريدالوس، ضمن منطقة أتيكا الادارية.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الخميس بأن الشبكة، وهي واحدة من أكبر دوائر التهريب في البلاد، تقوم بنقل المهاجرين من الحدود مع تركيا في إيفروس.

وأوضحت الصحيفة أن زعيم شبكة التهريب 39/ عاما/، يقضي عدة أحكام بتهمة الاتجار بالبشر. وأفادت تقارير بأنه يستخدم تطبيق الرسائل الالكترونية السريعة، "واتس آب"، لتنسيق عمليات التهريب.

كما يشارك ثلاثة سجناء آخرين في سجون كوريدالوس وأمفيسا وكوموتيني، في أعمال الاتجار بالبشر التي تقوم بها العصابة، ويقضون حاليا عقوبات سجن أيضا بتهمة الاتجار بالبشر.