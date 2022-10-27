قالت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة الخميس إن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز ساعدها على تحقيق قفزة هائلة في الأرباح في الربع الثالث من العام.

وازداد صافي الأرباح 43 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي إلى 6,6 مليارات دولار، مع أداء قياسي لوحدات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وجنت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 17,3 مليار دولار، فيما بلغت أرباحها خلال العام الماضي 16 مليار دولار.

وحققت الشركة الأرباح رغم مخصص جديد مقداره 3,1 مليارات دولار يتعلق بالمخاطر المرتبطة بروسيا، بعد مخصصين في الربعين الأولين.