أعلنت إدارة معرض "الشارقة الدولي للكتاب 2022" بالإمارات أن إيطاليا سوف تكون ضيف شرف الدورة الجديدة للمعرض المقرر إقامة دورته الـ 41 خلال الفترة من الثاني إلى 13 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة ، في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، أن المعرض خصص جناحاً لإيطاليا، يمكن للزوار من خلاله استكشاف ثراء الأدب الإيطالي عبر طيف واسع من الأنواع الأدبية، والتعرف على الثقافات القديمة، والاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية والفلكلورية، وتذوق المأكولات الأكثر شعبية في العالم، ومشاهدة أكثر العروض المسرحية شهرة.

ويستضيف المعرض 16 مؤلفاً و أربعة طهاة واثنين من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بإيطاليا ضمن فعاليات برنامج "ضيف الشرف"، الذي يشهد سلسلة جلسات حوارية ملهمة وقراءات كتب وعروضا حية للطهي، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والإبداعية، فضلاً عن 160 ورشة عمل للأطفال و72 عرضاً جوالاً وأربعة عروض مسرحية.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من الكتّاب الإيطاليين البارزين، ضمن جلسات حوارية أدبية يستعرضون فيها مسيرتهم المهنية والأسرار الكامنة وراء تأليفهم لمجموعة أعمالهم، حيث يمكن لزوار المعرض محاورة الكاتبة فيولا أردون، التي تدور قصتها "قطار الأطفال" حول معنى الهوية والانتماء، كما يمكنهم لقاء الكاتب لويجي باليريني، مؤلف كتب الأطفال واليافعين الحائز على جوائز عدة، والكاتب والمخرج والفنان الشهير أليساندرو باريكو، بالإضافة إلى نيكوليتا بيرتيل، التي شاركت في رسم الصور التوضيحية لأكثر من 100 كتاب لناشرين إيطاليين وأجانب.

وتشارك أيضاً الكاتبة وعازفة التشيلو أليس كابالي صاحبة رواية "تذكّر باخ"، وجوزيبه كاتوتسيلا، الذي تنوعت مؤلفاته بين المسرحيات والقصص القصيرة والروايات، والشاعر والروائي والمترجم جوزيبي كونتي، إلى جانب أستاذة اللغة العربية وآدابها في قسم العلوم السياسية بجامعة لويس في روما فرانشيسكا ماريا كوراو.

ومن بين الكتاب الإيطاليين البارزين المشاركين في المعرض أيضاً أليسيا جازولان، الطبيبة التي تحولت إلى كاتبة لقصص التشويق، وعالم الآثار المصرية ومدير المتحف المصري في تورينو كريستيان جريكو، وفيلسوف العلوم والمتخصص في نظرية التطور والمحاور وكاتب المقالات تيلمو بيفاني.

وينضم إلى قائمة المشاركين الناقد الأدبي والمترجم دومينيكو سكاربا، والأستاذة المساعدة في اللغة العربية وآدابها بجامعة تورينو كلوديا ماريا تريسو، التي ترجمت العديد من الأعمال العربية المؤثرة، منها رواية آسيا جبار، وفابيو فولو، الكاتب ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وباولو روفيرسي، كاتب القصص البوليسية.

ويحظى جمهور المعرض أيضاً بفرصة فريدة للاستمتاع بالعروض الموسيقية لعازف الكمان الواعد، جينارو كارداروبولي الحائز على جائزة الموسيقى الكلاسيكية الدولية في فئة "أفضل فنان صاعد"، إلى جانب جلوريا كامبانير، التي تعدّ واحدة من أكثر عازفي البيانو الإيطاليين إلهاماً بين أبناء جيلها.