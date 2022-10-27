ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن تُسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وبالإضافة إلى تدابير الحماية قصيرة الأجل للمستهلكين ضد ارتفاع الأسعار ، أدت الأزمة إلى محاولة العديد من الدول الآن تسريع التغيير الهيكلي، حسبما كتبت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها السنوية للطاقة العالمية المقدمة في باريس اليوم الخميس.

وإذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإنها ستعني زيادة بنسبة 50% في الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام .2030

وأوضح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن أسواق الطاقة وسياسة الطاقة لا تتغير فقط على المدى القصير ، ولكن على مدى العقود القادمة.

ووفقا لتحليل وكالة الطاقة الدولية ، فإن ذروة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري تلوح في الأفق لأول مرة.

وفي ظل الإطار السياسي الحالي، من المتوقع أن ينخفض استخدام الفحم على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع استقرار الطلب على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العقد.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضا أن تؤدي زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى تسطيح منحنى الطلب على النفط في منتصف عام 2030 ثم انخفاضه قليلا حتى منتصف القرن.

ووفقا للتحليل، فإن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي ستنخفض من 80% إلى 60% بحلول عام .2050 كما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وفقا لذلك.