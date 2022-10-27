أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ، عن خسارة بقيمة 28ر3 مليار دولار في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن صافي الخسارة في الربع الثالث المنسوبة لحملة الأسهم، اتسع بشدة إلى 28ر3 مليار دولار أو 49ر5 دولار للسهم من 109 ملايين دولار أو 19ر0 دولار للسهم في نفس الربع من العام السابق.

ووصلت الخسارة الأساسية للربع الثالث إلى 18ر6 دولار للسهم، مقارنة بخسارة أساسية بقيمة 60ر0 دولار للسهم في نفس الربع من العام السابق.

وارتفع إجمالي العائدات للربع الثالث بنسبة 4 % إلى 96ر15 مليار دولار من 28ر15 مليار دولار من نفس الربع من العام السابق.

وزادت عائدات الطائرات التجارية بنسبة 40 % على أساس سنوي إلى 26ر6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة بواقع 737 طائرة واستئناف تسليم 787 طائرة في آب/أغسطس. ولكن بوينج قالت إنها تنتج بمعدل منخفض فيما من المتوقع عودة تدريجية إلى انتاج خمس طائرات في الشهر مع مرورالوقت.