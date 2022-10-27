يجب أن يتمكن عملاء البنوك في الاتحاد الأوروبي من إجراء مدفوعات فورية باليورو في أي وقت، وفقا لتحديث للوائح اقترحته المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقالت مفوضة الخدمات المالية الأوروبية، ميريد ماكجينيس، في بيان لها، إنه في ظل تطبيق التكنولوجيا منذ عام 2017، فإنه "لا يوجد سبب" لعدم تمكن العملاء من إرسال الأموال واستلامها بشكل فوري.

وتعتبر المدفوعات الفورية أسرع بكثير من التحويلات الائتمانية التقليدية في البنوك، وتسمح للأشخاص بتحويل الأموال في أي وقت خلال أي يوم، في غضون 10 ثوان فقط، بحسب ما قالته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وبالمقارنة، لا يتم استقبال التحويلات الائتمانية الحالية إلا من قِبل مزودي خدمة الدفع أثناء ساعات العمل، وتصل إلى حساب الشخص في يوم العمل التالي، ويمكن أن تصل في بعض الحالات بعد ثلاثة أيام.

وترغب المفوضية الآن في أن تلزم البنوك بتقديم مدفوعات فورية، إلى جانب التحويلات الائتمانية المنتظمة في أي وقت من اليوم، بدون زيادة التكاليف المفروضة على العميل.