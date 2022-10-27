أعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي بالخارجية الروسية، قنسطنطين فورونتسوف، أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافا مشروعة حال استخدامها في الصراع بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم الأربعاء عن فورونتسوف قوله، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك المكونات التجارية، في الصراعات المسلحة".

وأضاف: "قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفا مشروعا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن استقرار أنشطة الفضاء السلمية، بالإضافة إلى العديد من العمليات الاجتماعية والاقتصادية على الأرض، والتي تعتمد عليها رفاهية الشعوب، في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".