أظهرت نتائج مسح نشره "المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية" اليوم الخميس، أن الثقة الاقتصادية في السويد تراجعت بقدر أكبر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

وانخفض مؤشر الاتجاه الاقتصادي ليصل إلى 6ر84 نقطة في أيلول/سبتمبر، بدلا من 8ر90 في الشهر السابق.

وكان هذا هو أدنى رقم يتم تسجيله منذ تموز/يوليو من عام 2020، عندما بلغ المؤشر 1ر84 نقطة.

وكان قطاعا التجزئة والخدمات القطاعين الأكثر تراجعا، إلا أن جميع القطاعات ساهمت في التراجع الذي حدث في أيلول/سبتمبر.

وخسر مؤشر ثقة التصنيع 5ر4 نقطة منذ آب/أغسطس ليصل إلى 1ر105 نقطة في أيلول/سبتمبر، لكنه ظل أقوى من المعتاد.

وانخفض مؤشر الثقة لتجارة التجزئة بواقع 7ر6 نقطة ليصل إلى 4ر.74 ويرجع الانخفاض الحاد إلى التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن أحجام المبيعات في المستقبل، وتقييم الشركات للمبيعات خلال الأشهر الأخيرة.