عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الاستئناف حكما بقضية متهم فيها رجلا أعمال و12 موظفا في وزارة الصحة، بينهم مسؤولون سابقون، بالتزوير وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين ونصف المليون دينار.

وقضت المحكمة بتغريم 10 من المتهمين مبالغ متفاوتة تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دينار مع عزل الموظفين المتهمين من وظائفهم.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهموا بأنهم قاموا خلال الفترة من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016 بتسهيل الاستيلاء على مبلغ مليونين و150 ألف دينار لشركة ومليونين و221 ألف دينار لشركة أخرى مقابل أعمال إضافية في مستشفيات ومراكز صحية، ومبالغ كان يتعين خصمها من مستحقات الشركتين عند الصرف وهي غرامات تأخير توريد العمالة التمريضية بأقل من العدد المتعاقد عليه، وتزوير طلبات صرف مستحقات الشركتين.