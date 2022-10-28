قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، وكشف أيضًا عن إجراءات جديدة للبنوك الأوروبية.

ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسي من 0.75% إلى 1.5% وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2009 قبل أزمة الديون السيادية، وذلك بعدما قرر رفعه 50 نقطة أساس في يوليو وبمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

وأوضح البنك في بيان أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وسيظل أعلى المستهدف لفترة طويلة، وأن مجلس الإدارة اتخذ القرار اليوم ويتوقع رفع الفائدة بشكل أكبر لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستهدف.

وذلك مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.9% في سبتمبر، من 9.1% في أغسطس، وهو ما يتجاوز كثيرًا مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وذكر البنك أن مجلس الإدارة قرر تعديل أسعار الفائدة المطبقة على عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل "TLTROs" اعتبارًا من الثالث والعشرين من نوفمبر، وتوفير مواعيد سداد طوعية إضافية للبنوك.