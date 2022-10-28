يتوقع البنك الدولي تراجع أسعار الطاقة بحوالي 11% خلال عام 2023 بعد ارتفاعها 60% تقريبًا هذا العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في تقريره الأخير عن توقعات أسعار السلع الأساسية الذي نقلته "رويترز"، توقع البنك وصول متوسط سعر خام برنت إلى 92 دولارًا للبرميل في عام 2023، ثم يتراجع إلى 80 دولارًا في 2024، إلا أن السعر سيظل أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 60 دولارًا.

ومن المتوقع أيضًا انخفاض أسعار كل من الغاز الطبيعي والفحم في عام 2023 من مستوياتها القياسية المسجلة هذا العام.

ويرى البنك أن صادرات النفط الروسية قد تنخفض بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط والغاز الروسية، إلى جانب القيود على التأمين والشحن التي تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.