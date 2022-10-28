وصل حجم تداول العملات حول العالم إلى مستوى قياسي جديد عند 7.5 تريليون دولار يومياً، مع احتفاظ الدولار بهيمنته عالمياً.

وكشف استطلاع أجراه بنك التسويات الدولي، أن حجم تداول العملات ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالرقم القياسي السابق والمسجل في عام 2019 عند 6.6 تريليون دولار يومياً.

وأشار البنك إلى أن الصعود في حجم تداول العملات جاء بفعل مزيج من ارتفاع العملات الأجنبية الفورية والمقايضات وأحجام سوق العقود المستقبلية.

وشكلت مبيعات مقايضات العملات الأجنبية 51% من حجم التداول العالمي مقابل 49% في عام 2019، بينما انخفضت التداولات الفورية من 30% إلى 28%، واستقرت حصة العقود الآجلة عند 15%.

وسيطر الدولار على 88% من إجمالي حجم تداول العملات حول العالم، بينما جاء اليورو في المرتبة الثانية في قائمة أكثر العملات تداولًا بنحو 31%.

وجمع الاستطلاع بيانات من أكثر من 1200 مؤسسة مصرفية وتاجر في 52 دولة حول العالم بداية من شهر أبريل الماضي.