نما اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث ليسجل أول ارتفاع له في عام 2022، ما يشير إلى تعافٍ قوي بعد ستة أشهر من الانكماش، رغم أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن تعرض البلاد لخطر الركود.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الخميس ارتفاع القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بأعلى من التوقعات البالغة 2.4%، وهو أول نمو بعد ربعيين متتاليين من الانكماش.

وارتفع مؤشر الاستهلاك الشخصي - الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد - بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث، بأعلى من التوقعات البالغة 1%، لكنه لا يزال أقل من الربع السابق.

وتعزز بيانات النمو الاقتصادي للربع الأخير تفاؤل الأسواق قبل نحو أسبوع من اجتماع صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.