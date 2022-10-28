بعد إقصائه مبكرا من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، للموسم الثاني تواليا، يواصل برشلونة الإسباني حصد خسائر مالية تتزامن مع تصدع هيبته كأحد أبرز الأندية في القارة العجوز.



رغم انتقالات مترفة في الفترة الصيفية، حقق الفريق الكاتالوني بداية موسم موجعة في دوري الأبطال، مع إقصائه رسميا بخسارة مذلة على أرضه ضد بايرن ميونيخ الألماني الذي ضمن تأهله سابقا، بثلاثية نظيفة.



كان برشلونة قبل عقد من الزمن في قمة مستوياته، مع أسلوب «تيكي تاكا» المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، بقيادة المدرب الفذ بيب غوارديولا (2008-2012)، وتنفيذ من العبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي ومساعديه أندريس إنييستا وتشافي هرنانديز مدرب الفريق الحالي.



مرة جديدة، يقع النادي فريسة التراجع إلى البطولة القارية الرديفة «يوروبا ليغ»، باحتلاله المركز الثالث في مجموعته الثالثة مع 4 نقاط فقط في 5 مباريات، مقابل 15 لبايرن و10 لإنتر الإيطالي.



قال تشافي بعد خسارته ضد بايرن «يجب أن نواجه الواقع. قلت انه يجب أن ننمو، وعلى أساس الخيبات سنتطور، كانت خيبة أمل حقيقية».



رغم ذلك، يبقى برشلونة بين أغنى خمسة أندية في العالم بحسب دراسة دوري المال الأوروبي التي تنشرها شركة ديلويت كل عام، حقق برشلونة إيرادات بلغت 582 مليون يورو في موسم 2020-2021، أي أكثر من باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول وتشلسي الإنجليزيين.



ولايزال ملعبه كامب نو الأكبر في أوروبا (99 ألف متفرج)، ويستعد لحملة تجديد جميلة، لكن حسابات الملعب لم تطابق حسابات الإدارة الجديدة لبرشلونة التي سعت بشتى الطرق إلى موازنة أرقامه المالية وتغطية ديونه.



عقد رعاية هائل مع سبوتيفاي، رهن جميع الأصول وانفاق 143 مليون يورو في فترة الانتقالات الأخيرة.



لكن بلاوغرانا أقصي مجددا من دور المجموعات في أغنى البطولات. لم يحصل ذلك في موسمين تواليا منذ 1998-1999.



تأثر برشلونة كثيرا الموسم الماضي من اقصائه الأوروبي المبكر، ورحيل اسطورته ميسي إلى سان جرمان والهزات الاقتصادية التي ضربت أركانه.



في الربيع الماضي، خرج من ربع نهائي يوروبا ليغ أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني (3-2 و1-1) الذي أحرز اللقب لاحقا.



بعيدا عن الجانب النفسي، كلف هذا الإقصاء كثيرا، إذ في 9 أكتوبر وخلال الجمعية العمومية، قدمت الإدارة ميزانية موقتة قياسية قدرها 1.255 مليار يورو، على اعتبار ان الفريق سيبلغ على أقل تقدير ربع نهائي دوري الأبطال.



بالخروج من دور المجموعات، يكون برشلونة قد خسر مكافآت الاستحقاق من الاتحاد الأوروبي (يويفا): 9.6 ملايين يورو للتأهل إلى ثمن النهائي، و10.6 ملايين لبلوغ ربع النهائي، مجموع الربح الفائت يبلغ 20.2 مليون يورو ولن يتم تعويضه حتى بحال التتويج بلقب يوروبا ليغ (مجموع جوائز الفائز 14.4 مليون يورو).