تفتتح المرحلة الـ 14 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة 8 مباريات غدا السبت، حيث يلتقي ليستر سيتي مع مان سيتي، وبورنموث مع توتنهام، وبرينتفورد مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع تشلسي، وكريستال بالاس مع ساوثمبتون، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا، وفولام مع إيفرتون، وليفربول مع ليدز يونايتد.



ويستهل مان سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، المرحلة بلقاء ليستر سيتي، وهي فرصة لحامل اللقب من أجل الصعود إلى قمة الترتيب مؤقتا، وهو الذي يتأخر عن آرسنال المتصدر بنقطتين، وخاض «السيتي» 5 مباريات خارج أرضه هذا الموسم وتلقى منها الهزيمة الوحيدة مقابل فوزين وتعادلين، وإذا كان مدرب مان سيتي بيب غوارديولا ولاعبوه يبحثون عن الصدارة، فإن براندن مدرب «الثعالب» برندن روجرز ولاعبيه يسعون للابتعاد عن المراكز الأخيرة عقب البداية الهزيلة قبل أن يعود الفريق ليحصد 10 نقاط في الجولات الخمس الأخيرة.



ويحاول توتنهام، الذي يحتل المركز الثالث بـ 23 نقطة، استعادة نغمة الانتصارات عقب هزيمتيه أمام مان يونايتد ونيوكاسل من أجل الحفاظ على مركزه عندما يحل ضيفا على بورنموث، صاحب المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، والذي خسر مرتين متتاليتين عقب 6 جولات من دون هزيمة.



ويبدو أننا سنعيش منافسة لندنية شديدة على مقاعد دوري الأبطال بوجود أرسنال وتوتنهام وكذلك تشلسي صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة ويتأخر عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، وهو يحل ضيفا على برايتون الذي لم يعرف الفوز في الجولات الخمس الأخيرة.