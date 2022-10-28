يأمل برشلونة في «لملمة جراحه الأوروبية» عندما يحل ضيفا على فالنسيا غدا السبت في المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتراجع «الخفافيش» خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في «الليغا»، فخرج من مربع الكبار وها هو يواصل مسيرته هذا الموسم مع التراجع، فاحتل المركز التاسع بعد 11 مرحلة برصيد 15 نقطة جمع ثلثيها في ملعبه «الميستايا»، حيث يستقبل «البارسا» الوصيف في واحدة من الكلاسيكيات الإسبانية.



ويتطلع فالنسيا لتعويض كل خيبات الموسم الحالي وما سبقها خلال العقدين الأخيرين أمام العملاق الكاتالوني في محاولة لرسم خط جديد لطريق العودة إلى مصاف الكبار بـ «الليغا»، خاصة أنه تلقى هزيمة على أرضه أمام مايوركا وهي الثانية في الميستايا هذا الموسم.

بالمقابل، فإن برشلونة يطمح للخروج بالنقاط الثلاث التي قد تمنحه الصدارة بشكل مؤقت ولو بفارق الأهداف وهو الذي خسر مباراة الكلاسيكو خارج أرضه مقابل 4 انتصارات، ويتفوق «البارسا» تاريخيا على فالنسيا خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تلقى هزيمة واحدة خلال 13 عاما في «الميستايا» كانت مطلع عام 2020، وذلك مقابل هزيمتين في «كامب نو» خلال الفترة ذاتها، وفي الموسم الماضي فاز «البلاوغرانا» بنتيجة 3-1 و4-1 والأخير في الميستايا.



ويلعب غدا كذلك ألميريا مع سلتا فيغو، وقادش مع أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مع رايو فايكانو، فيما تفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء مايوركا مع إسبانيول.