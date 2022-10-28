لحقت أندية إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما ودع برشلونة الإسباني العريق مبكرا، ولحق به مواطنه أتلتيكو مدريد.



وحقق إنتر ميلان الأهم بفوزه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة واضعا برشلونة خارج المسابقة القارية العريقة قبل مواجهته للنادي البافاري وسقوطه أمامه بثلاثية نظيفة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، فيما تابع ليفربول صحوته القارية بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، علما بأنه كان بحاجة إلى التعادل فقط لتخطي دور المجموعات.



في المقابل، ثأر بورتو من مضيفه كلوب بروج البلجيكي عندما هزمه برباعية نظيفة، ولحق بالمتأهلين إلى ثمن النهائي مستفيدا من خدمة باير ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه لاعب وسط ريال مدريد تشابي ألونسو الذي فرض التعادل على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-2.

وارتفع عدد الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 12 بعد نابولي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ (الثالثة) وتشلسي الإنجليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومان سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).



في المباراة الأولى، سجل أهداف إنتر كل من الأرميني هنريخ مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو (87).



وفي المجموعة ذاتها، جدد بايرن ميونيخ تفوقه على برشلونة وهزمه للمرة السادسة تواليا عندما تغلب عليه 3-0 صنعها سيرج غنابري وسجلها الدوليون السنغالي ساديو مانيه (10) والكاميروني أريك- مكسيم تشوبو- موتينغ (31) والفرنسي بنجامان بافار (90+5).

وبلغ ليفربول ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-0 تناوب على تسجيلها المصري محمد صلاح (42)، رافعا غلته في المسابقة الى 45 هدفا، والأوروغوياني داروين نونييس (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وعزز «الريدز» وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب «أنفيلد» على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-0.



خروج الأتلتي



وحسم بورتو بطاقة التأهل بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4-0 واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز للإبقاء على حظوظه، ولكنه سقط في فخ التعادل أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه لاعب وسط ريال مدريد السابق تشابي ألونسو 2-2، مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، تابعها البديل ساوول نيغيس اصطدمت بالعارضة وتهيأت أمام البرازيلي كونيا الذي سددها فارتطمت بكاراسكو وخرجت عن الملعب (90+10).



وحافظ توتنهام الانجليزي على صدارة المجموعة الرابعة بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 1-1، وخسارة مرسيليا الفرنسي أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-2 ليتأجل الحسم إلى الجولة السادسة الأخيرة.

ورفع توتنهام الذي فشل في حسم التأهل برغم خسارة مطارده المباشر مرسيليا رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن سبورتينغ الذي تساوى بدوره مع فرانفكورت، فيما تراجع النادي المتوسطي للمركز الأخير مع 6 نقاط.