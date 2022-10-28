ما الفوائد الصحية لسمك الرنجة؟



أشار الطبيب المعروف ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى ان سمك الرنجة هي أسماك بحرية دهنية غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.



ووفقا له، تحمي أوميغا-3 من الإصابة بالخرف وتقوي العضلات والقلب والأوعية الدموية، وتحمي من اضطراب ضربات القلب، وتخفض من احتمال تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي أسماك الرنجة على العديد من العناصر المعدنية المفيدة.

كما أنها تحسن عملية التمثيل الغذائي وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحسن عمل الجهاز العصبي وتحافظ على حدة البصر وتحسن حالة الجلد والشعر.



ويضيف: ومع ذلك، يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الامتناع عن تناول سمك الرنجة أو تناولها بحذر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

ويقول: «جميع من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم يحبون تناول سمك الرنجة، إما لأن لديهم حساسية مذاق مغايرة للملح، أو لديهم مستقبلات مختلفة.



ويتابع، يمكنهم تناول قطعتين صغيرتين من سمك الرنجة لا أكثر، صحيح هذا ضار للجسم، ولكنه مفيد للنفس جدا.



المصدر: «فيستي. رو»