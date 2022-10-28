وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بمشاريع وأسماء الطرق والشوارع في محافظتي الجهراء والفروانية الواردة ضمن خطة وزارة الأشغال العامة لتطويرها وإصلاحها والجاري تنفيذها حاليا او من المقرر تنفيذها في السنوات المقبلة، مع بيان الآتي:



أ - اسم المشروع وكلفته.



ب - تاريخ توقيع العقد وتاريخ نهايته وقيمة كل عقد.



ت - مدد التأخير إن وجد وأسبابه.



ث - التاريخ المتوقع للانتهاء من كل مشروع على حدة والغرامات الموقعة على المقاول والشركة المسند إليها تنفيذ المشاريع المتأخرة.



ج - كشف بأسماء المناطق والشركات والمقاولين المسند إليهم إصلاح الطرق والشوارع في محافظتي الفروانية والجهراء مع بيان تاريخ بداية كل مشروع وميزانيته وتاريخ الانتهاء منه.



2 - ما أسباب تأخير أعمال صيانة الطرق في محافظتي الفروانية والجهراء؟ وما البرنامج الزمني للبدء والانتهاء من أعمال الصيانة في مناطق هاتين المحافظتين؟