أسامة دياب



أعلن السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي ختام الموسم الثقافي الإيطالي بالحفلين الموسيقيين على كل من مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية ومركز اليرموك الثقافي.



وأضاف بالدوتشي أن إيطاليا ستفتتح موسمها الثقافي الجديد 2022-2023 في الكويت كضيفة شرف في النسخة الـ 45 من معرض الكويت الدولي للكتاب في مشرف (من 16 إلى 26 نوفمبر)، وستكون هناك مجموعة من المحاضرات الشيقة المكرسة لإيطاليا والعلاقات بينها وبين الكويت، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى بما في ذلك افتتاح معرض عن تاريخ اللغة الإيطالية في مكتبة الكويت الوطنية وعرض جديد من الدورات لتعلم اللغة الإيطالية، وحفل موسيقي لبيل كانتو إيتاليانو في مسرح السالمية يوم 17 نوفمبر لافتتاح الموسم الموسيقي الجديد للسفارة، كما سنحتفل في نوفمبر بأسبوع المطبخ الإيطالي في العالم، مع مبادرات مختلفة في عدد من المطاعم في الكويت.



تم تنظيم الحفل الموسيقي مع أكاديمية كيجيانا الموسيقية في سيينا، حيث عزف إيتوري باغانو (على التشيلو) ومونيكا كاتاروسي (على البيانو) مجموعة موسيقى شملت أريا أوبرا كلاسيكية لبيتهوفن وروسيني وباخ وسترافينسكجي وماريو كاستلنووفو تيديسكو.