اجتمعت وزيرة الاشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز مع اللجنة العليا للطاقة المتجددة، حيث استعرضت اهمية ترشيد الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة واثرها الايجابي في خفض النفقات والحفاظ على البيئة.



وأوضحت ان اللجنة مكلفة بوضع الاهداف الاستراتيجية لترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وصياغة السياسات والبرامج التنفيذية لتحقيق تلك الاهداف.



وشددت على ضرورة اشراك كل الجهات الحكومية ذات الصلة في اعمال اللجنة لما يشكله العمل الجماعي من تعظيم المنافع المرجوة من مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة ومشاريع الاستفادة من الطاقة المتجددة.