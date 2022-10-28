

تنطلق في الساعة 3:30 عصر اليوم الجمعة في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان الجولة الأولى للنسخة الثانية من الدوري الكويتي لفروسية قفز الحواجز، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية، برعاية بنك برقان.



وتقام منافسات اليوم على ارتفاعات 70-90 سم و100-105 و110-115 و120-125 و130-135سم، على أن تتواصل الجولة غدا بإقامة 4 أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130 والجائزة الكبرى على ارتفاع 140سم، وتبلغ جوائز الجولة الأولى 10 آلاف دينار للحاصلين على المراكز الأولى.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات: «شهد الموسم الرياضي الماضي نهضة ملحوظة في الفروسية الكويتية، وكان الموسم ناجحا بكل المقاييس بشهادة الجميع من فرسان وفارسات وأسرهم ومحبي هذه الرياضة النبيلة من جماهير ملأت مدرجات الأندية المحلية. ونهدف دائما إلى التطوير والارتقاء برياضة الفروسية، وشهد الموسم تنظيم أول دوري محلي في ظل أول مجلس إدارة منتخب لإدارة الاتحاد الكويتي للفروسية يضم عناصر الخبرة والشباب والعنصر النسائي والفرسان».



وأضاف حيات: «تم تنظيم 3 بطولات دولية فئة النجمتين والثلاثة نجوم، منها بطولة دولية مؤهلة إلى كأس العالم، وتخطت جوائز مسابقات قفز الحواجز أكثر من 200 ألف دينار بالإضافة إلى تنظيم 6 ماراثونات منها ماراثون دولي، تحت إشراف الاتحاد الكويتي للفروسية وشمل 3 ماراثونات تأهيلية، وتخطت الجوائز المقدمة أكثر من 186 ألف دينار».



يذكر أن فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي دوّن اسمه بحروف من ذهب، عبر فوزه بلقب أول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية، برصيد 159 نقطة، تلاه عبدالله العوضي (151) وعبدالرحمن الفزيع (113) وراكان الحساوي (88).