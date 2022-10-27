الرياض: من المتوقع أن يستضيف «موسم الرياض 2022» الحدث الضخم السنوي لهذا العام أكثر من 20 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، يشارك تطبيق «كوفي» السوق الإلكتروني الأول في المنطقة للقهوة، كراع رئيسي رسمي لموسم الرياض 2022، «فوق الخيال».



ويحتوي «موسم الرياض» على 15 منطقة تقدم كل منها مجموعة متنوعة من الأحداث والأنشطة، ويمع موسم هذا العام أنحاء العالم في قلب عاصمة المملكة العربية السعودية.



بالإضافة إلى كونه الراعي الرئيسي للموسم، يقدم «تطبيق كوفي» التجربة الكاملة العملاء من خلال 7 أكشاك تقع في مناطق مختلفة مثل Boulevard وBoulevard World و Winter Wonderland وغيرها، ويمكن لزوار الحدث الاستمتاع بالقهوة أثناء التنقل إلى جانب العروض الترويجية والعروض الخاصة لتغذية تجربتهم في موسم الرياض.



وتعليقا على رعاية والشراكة لموسم الرياض 2022، قال، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «كوفي» علي الإبراهيم: «نحن فخورون جدا بالعمل مع المنظمين لموسم الرياض 2022، ونرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم. في كوفي، نحن جميعا نسعى لتحسين تجارب الناس ونفهم تماما أن حدثًا مثل موسم الرياض سيعني الكثير من القهوة للحفاظ على استمرار الناس، ونشكر المنظمين على تقديم مثل هذه التجربة العالمية ونأمل أن يستمتع الزوار حقا في الموسم».



وسيسمح تطبيق كوفي للمستخدمين في موسم الرياض بطلب قهوتهم وتخصيصها ودفع ثمنها من خلال هواتفهم. يمكن للمستخدمين طلب مشروباتهم مسبقا ثم المتابعة ببساطة لاستلامها من المواقع المختلفة، ويعدكم أن تكون تجربة القهوة للزوار سريعة وخالية من المتاعب.



وأوضح أن الشراكة مع موسم الرياض 2022 هي جزء من التوسع الاستراتيجي لتطبيق كوفي في السعودية. في وقت سابق من هذا العام، استحوذت الشركة أيضا على «كافين» وهو تطبيق مختص بالقهوة في المملكة ويعمل أيضا مع مزارعي القهوة المحليين لمساعدتهم على النمو والوصول إلى جماهيرهم مباشرة، كما حاز على شعبية كبيرة في السعودية وكان من ضمن أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها خلال 2021 في المملكة كجزء من تقرير سنوي صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظرا لتركيزها على الابتكارات وإمكانات نمو المنصة، فازت COFE مؤخرا بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2022.



ويمكن للمستخدم الذي يتطلع إلى تقصير المسافة بينهم وبين فنجان القهوة التالي في موسم الرياض 2022 ببساطة تنزيل التطبيق من App Store أو Google Play واستكشاف جميع العلامات التجارية والخبرات المختلفة التي تشارم في هذا الحدث.