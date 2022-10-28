‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ مساء اليوم الخميس الى ‏إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق مصنع زيوت في منطقة الري ، وعلى اثره تم توجيه ‏مراكز إطفاء الشويخ الصناعي و العارضية والسالمية بالاضافة الى مركز الإسناد .



واوضحت الإداره أنه فور وصول فرق الإطفاء تبين ان الحريق نشب في كميات كبيرة من الزيوت وشرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وحصره في أماكن لعدم انتشاره الى المباني المجاورة واثناء مكافحة الحريق تعرض اثنان من رجال الإطفاء الى اصابات وتم إسعافهما وتسليمهما الى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم وتم استدعاء إدارة تحقيقات الحوادث لمعرفة أسباب الحريق .