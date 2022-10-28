على الطريق إلى خيرسون في جنوب أوكرانيا، يتذكر صديقان من سائقي الشاحنات كيف كانا يمضيان وقتهما قبل الغزو الروسي فيما يجلسان في خندق على الخطوط الأمامية لمعركة كبرى ترتسم معالمها.

قد تعتمد المرحلة التالية من الحرب، أي المعركة للسيطرة على مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا، على الروح القتالية لجنود مثل هذين الصديقين أو حتى قائدهم، وهو موظف سابق في شركة، لكن ليس بينهم من لا يشتاق للعودة إلى دياره، إذ يقول جندي يناديه رفاقه باسم «العم» يبلغ 51 عاما إن «الظروف هنا ليست جيدة. نتقدم على هذا الطريق تحت إطلاق النار ثم نعود إلى هنا تحت إطلاق النار».

ولا تؤمن حقول دوار الشمس الذابلة المحيطة بهم مكانا للاحتماء من القنابل والصواريخ الروسية التي ستبدأ، في رأيهم، بالسقوط في أي لحظة.

أطلق الأوكرانيون للتو نيران مدافعهم ويستعدون للرد الروسي شبه الحتمي.

نظر صديقه «زناخار» إلى حذائه المتسخ وعلق ساخرا بما يتماشى مع هذه المواقف «على الأقل الخنادق هنا أكبر. أما التي نحفرها هناك فهي حفر فردية».

وأضاف، وهو يشير إلى ساحة المعركة في اتجاه خيرسون، «إننا نسميها قبورنا الخاصة».

بدون حماية

يشكل خط يمتد لنحو 40 كيلومترا من مدينة ميكولايف، الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، إلى مدينة خيرسون، تحت الاحتلال الروسي، المحور الرئيسي لهجوم قوات كييڤ لاستعادة المنفذ إلى بحر آزوف وحرمان روسيا الوصول حتى شبه جزيرة القرم.

يتقدم الأوكرانيون من اتجاهين نحو هذه العاصمة الإقليمية، ويمتد الطريق الطويل من مدينة كريفيي ريغ الصناعية عبر قرى عدة، لايزال معظمها تحت السيطرة الروسية. والأقصر عبر الطريق السريع M14 الذي يؤدي مباشرة إلى خيرسون.

الحملة تنفذها وحدات النخبة مدعومة بجيش من المتطوعين الذين يتنقلون ذهابا وإيابا على هذا الطريق ذي المسارين، بدون حماية تقريبا من المسيرات والطائرات الحربية الروسية. ويتأفف كثيرون على طول الطريق مطلقين الشتائم.

كان قائد سائقي الشاحنة رجلا نحيلا واسع الإدراك ويعمل موظفا في مكتب، كما انه كان لا يملك خبرة قتالية قبل الغزو الروسي. يبدو عليه التأثر وهو يتحدث عن الدعم الهائل الذي تتلقاه وحدته من بعض المدنيين الأوكرانيين الذين لم يفروا بعد.

قال القائد ميخالو البالغ 41 عاما «إنهم يقدمون لنا الفاكهة والخضر.. كما لو كنا بحاجة إلى كل ذلك»، مضيفا بابتسامة «انه لأمر لطيف أن نشعر بوجود جيراننا وأصدقائنا وأطفالهم إلى جانبنا».

وأوضح «الجميع يريد تقديم يد المساعدة بقدر ما يستطيع»، لكنه تجهم عندما بدأ بتعداد أنواع الأسلحة التي تحتاج اليها أوكرانيا لتتمكن من صد الروس. وأشار إلى أن «مواجهة الدبابات بالبنادق الرشاشة صعبة للغاية».

الحاجة إلى أسلحة

تتجاوز الأسلحة التي تحتاج اليها الوحدة التي يقودها ميخايلو للقتال بدون التعرض للرد عدد أصابعه، وهذا ما يسبب الإحباط الذي يستمر منذ الأيام الأولى للحرب.

ساهم قرار واشنطن نهاية مايو بالبدء بتوريد صواريخ بعيدة المدى، في تغيير ميزان القوى ومكن الأوكرانيين من شن هجومهم المضاد في الشمال الشرقي. لكن الروس كرسوا معظم قواتهم للتأكد من السيطرة على خيرسون.

وينظر القائد الأعلى أندري، وهو من قدامى المحاربين الذين شاركوا في النزاع ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، حتى قبل غزو فبراير، بعين الرضا إلى تنوع أطياف قواته.

ويجول في حقل تنتشر فيه معدات متفحمة لكتيبة روسية حاولت الاستيلاء على ميكولايف بداية الحرب وقضى عليها متطوعون أوكرانيون من أسطح المنازل القريبة.

يتحدث هذا العسكري البالغ خمسين عاما عن الروس قائلا «مازالوا يتلقون تدريبهم العسكري السوفييتي». ويضيف ساخرا «في الواقع، يعود منهجهم الدراسي إلى الحرب العالمية الأولى» و«لا تفسير آخر للطريقة التي يقاتلون بها».