لقي اللاجئ الروهينغي نور كمال تعاطفا كبيرا في بنغلاديش حين لجأ إليها قبل خمس سنوات هربا من الانتهاكات العسكرية في قريته في بورما، غير أن العداء الذي بات يواجهه اليوم يضعه والروهينغيا الآخرين أمام خيار عودة غير آمنة إلى الوطن.

تغير الوضع كثيرا مذ فر، في العام 2017، هو ونحو 750 ألفا من أقلية الروهينغيا المسلمة من بورما إلى بنغلاديش المحاذية ونجاتهم من حملة قمع وحشية تخضع الآن لتحقيق من قبل الأمم المتحدة.

حينها، توافد آلاف البنغلادشيين الغاضبين من أعمال العنف في حق المسلمين إلى الحدود، من أجل توزيع الأغذية والأدوية للوافدين من بورما.

مذاك الوقت، يعيش الروهينغيا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الظروف الصحية اللائقة ويرفضون العودة إلى بورما قبل منحهم حقوق المواطنة وضمانات أمنية.

لذلك، ازداد تعاطي سكان بنغلاديش قساوة مع اللاجئين بعد سنوات من الجهود غير المثمرة للتفاوض بشأن عودة آمنة للروهينغيا، بحيث تدين وسائل الإعلام والسياسيين بانتظام اللاجئين بوصفهم تجار مخدرات.

ويقول كمال لوكالة «فرانس برس» من منزله في مخيمات اللاجئين الحدودية «هناك كراهية شديدة في صفوف السكان المحليين والصحافة هنا تثير قلقي من احتمال نشوب أعمال عنف في أي وقت».

ويضيف «من الأفضل لنا أن نعود إلى ديارنا حتى لو يعني ذلك أن نواجه الرصاص. إذا متنا، فسندفن على الأقل في وطننا الأم».

وعانت بنغلاديش من أجل مساعدة العدد الهائل من اللاجئين بسبب تحديات إدارية ضخمة في استضافة مخيمات لاجئي الروهينغيا، حتى مع المساعدة المالية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى.

وأبعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021 في بورما كل احتمالات التوصل إلى اتفاق لعودة الروهينغيا إلى وطنهم.

الشهر الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة أن مخيمات الروهينغيا أصبحت عبئا ثقيلا على اقتصاد بلادها وتهديدا لاستقرارها السياسي. وقالت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «إذا استمرت المشكلة فقد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة بكاملها».

ينتشر الاستياء على نطاق واسع بين البنغلاديشيين الذين يعيشون قرب مخيمات الروهينغيا، إذ يعتبرون أنهم تجاوزوا مهلة بقائهم.

يقول أياسر الرحمن الناطق باسم مجموعة محلية رافضة لتواجد الروهينغيا لوكالة «فرانس برس»: «إنهم يجلبون العار لبنغلاديش».

ويضيف «يجب أن يرسلوا إلى بورما فورا»، متهما اللاجئين بـ «نهب وظائفنا وسرقة جوازاتنا».

وأصبح انتقاد الوضع الأمني في المخيمات والعبء الذي تلقي به على الموارد العامة متداولا على نطاق واسع في تقارير وسائل الإعلام المحلية.

في أغسطس، في الذكرى الخامسة لحملة القمع البورمية على الروهينغيا، نشر موقع إخباري شعبي مقال رأي طرح السؤال التالي «إلى متى ستستمر معاقبة بنغلاديش على مساعيها الخيرة؟»

وشبهت وسيلة إعلام محلية أخرى، في أحد عناوينها، وجود الروهينغيا بـ «ورم سرطاني».

لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حذرت في أغسطس خلال جولة لها في بنغلاديش في نهاية ولايتها من أن «شروط العودة غير متوافرة» في بورما التي تحكمها مجموعة عسكرية، على الرغم من طلبات بنغلاديش المتكررة.

وأشارت إلى «ارتفاع حدة الخطاب المناهض للروهينغيا وتنميط صورتهم وجعلهم كبش فداء واعتبارهم مصدر الجرائم والمشاكل الأخرى».

تنميط «مؤلم جداً»

يقر اللاجئون بوجود أنشطة عنفية وجرمية داخل مخيمات كوتوبالونغ وبأن الروهينغيا أنفسهم يقعون ضحايا ذلك في المقام الأول.

وسعت جماعة «جيش إنقاذ روهينغيا أراكان»، وهي جماعة إسلامية متمردة تواجهت مع الجيش البورمي في الماضي، إلى بسط نفوذها على المخيمات، لدرجة أنها قتلت قادة من المجتمع المدني قد يكونون تحدوا سلطتها.

يعد جنوب بنغلاديش أيضا مركزا للاتجار بالميثامفيتامين في المنطقة والذي ينطلق في بورما. وغالبا ما يتم توظيف روهينغيا لنقل مخدرات لصالح الزعماء المحليين المؤثرين الذين يتحكمون بشبكات التوزيع.

وتسبق تجارة المخدرات توافد الروهينغيا إلى بنغلاديش في العام 2017، لكن يقول اللاجئون إنهم متهمون إلى حد كبير بانتشار المخدرات في بنغلاديش.

ويقول اللاجئ عبد المنان لوكالة «فرانس برس»: «من بين مليون شخص، هناك حفنة من التفاح الفاسد، لكن هذا لا يبرر وصف مجتمع اللاجئين بأكمله بالمجرمين»، ويضيف «الطريقة التي يتم توصيفنا وتصويرنا بها مؤلمة جدا».