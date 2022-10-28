قال ثلاثة محللين ومسؤول مؤيد للإصلاح إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشديده القيود على حقوق المرأة، يعزز أوراق اعتماده كمحافظ وربما احتمال أن يصبح الزعيم الأعلى التالي لإيران، حتى لو كان ذلك على حساب إثارة احتجاجات جماهيرية وإشاعة الفرقة بين الكثير من الإيرانيين والنخبة الحاكمة.

وبعد مرور عام على انتخاب رئيسي الذي مثل نهاية عصر اعتبره كثير من الإيرانيين أكثر براغماتية وتسامحا، أدى التطبيق الصارم لحكومته في ارتداء الحجاب في الأسابيع التي سبقت وفاة مهسا أميني في الحجز يوم 16 سبتمبر إلى إعادة التأكيد الكامل على نفوذ المحافظين.

والآن، وفي الوقت الذي يدعو فيه عشرات الآلاف من المحتجين إلى سقوط النظام الإيراني ردا على وفاة أميني، يعزز المحافظون قوتهم، ويؤيدون استخدام رئيسي للقوة ضد الاحتجاجات حتى لو كانت الأمور السياسية راسخة في قبضة المرشد الاعلى علي خامنئي.

ويرى محللون ومصادر مقربة من صنع القرار في إيران أن خامنئي (83 عاما) مصمم على دعم أركان نظام بلاده التي قادها منذ وفاة مؤسسها علي الخميني عام 1989.

وينظر الإيرانيون العاديون وخبراء أجانب ورجال دين إلى رئيسي، باعتباره مرشحا منافسا لخلافة خامنئي، على الرغم من أنه لم يفصح عن هذا الطموح. ولم يعتمد المرشد خليفة له وهناك أيضا آخرون في الساحة، أبرزهم مجتبى، نجل خامنئي.

وقال مسؤول مؤيد للإصلاح اشترط عدم نشر اسمه لاعتبارات سياسية «يؤمن رئيسي حقا بقائمة الأولويات الثورية للمرشد. إنه يؤمن بتطبيق قيود اجتماعية وسياسية على نحو أكثر صرامة».

ومضى يقول «لا دراية لي بطموحاته الشخصية ليصبح المرشد المقبل، لكن سواء خلفه أم لم يخلفه، دعني أؤكد أن رئيسي نفسه رجل دين مناهض للغرب ولا يؤمن بمجتمع أكثر حرية».

وانتخب رئيسي، المشمول برعاية خامنئي، رئيسا للجمهورية في يونيو 2021 في سباق جعل جميع فروع الدولة تحت سيطرة المحافظين بعد سنوات من حكم أكثر براغماتية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

ويحظى رئيسي بثقة الحرس الثوري، وهي قوة عسكرية استخدمتها الدولة لسحق الاضطرابات السياسية على مدى عقود، ويعتبرها الإيرانيون عاملا مؤثرا في اختيار خليفة خامنئي.

وبعد أن عينه خامنئي في منصب رئيس السلطة القضائية، وهو منصب بارز عام 2019، خضع رئيسي لعقوبات أميركية بعد بضعة أشهر بسبب الدور الذي يعتقد أنه لعبه في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988. ولم تقر إيران قط بعمليات القتل. وحين سئل عن مقتل السجناء السياسيين في مؤتمر صحافي في يونيو 2021، أجاب رئيسي بأنه ينبغي الإشادة بالقاضي أو المدعي العام الذي دافع عن أمن الناس.

وأدى الأمر الذي أصدره رئيسي في يوليو أن على السلطات إنفاذ «قانون الحجاب والعفة» في إيران، إلى مزيد من القيود مثل منع النساء من دخول بعض البنوك والمكاتب الحكومية وبعض وسائل النقل العام.

وفي 13 سبتمبر، ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض على أميني وهي كردية إيرانية بسبب «ملابس غير مناسبة». وبعد ثلاثة أيام توفيت أميني في مستشفى بالعاصمة بعد أن دخلت في غيبوبة. وفي إشارة إلى اليوم الذي فقدت فيه أميني الوعي في الحجز، قال الطبيب الشرعي إنها استعادت وعيها لفترة وجيزة لكن «إنعاش القلب والتنفس لم يكن فعالا في الدقيقة الحرجة الأولى، مما أدى إلى حدوث تلف في الدماغ».

ونفت الأسرة معاناة مهسا (22 عاما) من أي مشاكل في القلب.

وخلعت نساء الحجاب وأشعلن النار فيه أثناء الاحتجاجات التي تعد واحدة من أجرأ الانتفاضات الشعبية منذ ثورة 1979 وضربة رمزية لايران.

وقال هنري روما من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز بحثي، «صحيح أن الخلافة دائما في خلفية السياسة الإيرانية، لكنني أعتقد أن التركيز الشديد على الحجاب، الذي بدأ جديا هذا الصيف، يمثل انعكاسا لتوحيد قوى المحافظين».

ويعد التطبيق لارتداء الحجاب في عهد رئيسي نهاية ليس فقط مع عهد روحاني، ولكن أيضا مع رئاسة محمود أحمدي نجاد الذي اشتهر بتشدده في قضايا كثيرة لكنه قاوم الفرض الصارم لقواعد اللباس.

وقال كورنيليوس أديبهر من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي «خامنئي يستعد. إنه يريد ترك إرث، ويجب أن يكون إرثه داعما لإيران، وهو ما يترجم إلى تقوية نسيجها الداخلي».

واتهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، القائد السابق بالحرس الثوري، المحتجين بتقديم «مشاهد بشعة» باسم حقوق المرأة، قائلا إن المحتجين يرون «الحرية في عري وعدم حياء المرأة».

ومن المرجح أن يلعب الحرس الثوري دورا رئيسيا إذا قررت إيران القمع الشامل للاضطرابات التي قتل فيها بالفعل أكثر من 200 شخص، وفقا لجماعات حقوقية.

لكن ثلاثة محللين ومسؤولا قالوا لـ «رويترز» في سبتمبر إن قضية الخلافة أضافت تعقيدا في تفكير القيادة بشأن مدى القمع الذي يتعين اتباعه لأن بداية الاضطرابات تزامنت مع شائعات عن اعتلال صحة خامنئي.

وانشغلت المؤسسة الحاكمة ـ المتمثلة في نظام يجمع بين سلطة دينية ورئيس منتخب وبرلمان ـ بالمناورات المرتبطة بالخلافة حتى في الوقت الذي توازن فيه السياسة الأمنية.

وقال المحللون والمسؤول في سبتمبر إن بعض المصادر المطلعة تخشى أن يؤدي استخدام المزيد من القوة إلى كشف الانقسامات داخل صفوفها وإذكاء المزيد من الاضطرابات، وهو أمر قد لا يتحمله مثل هذا الوقت الحساس.

وعبر المحتجون عن غضبهم أمام رئيسي نفسه أثناء زيارته لجامعة بطهران هذا الشهر، حين هتفت الطالبات قائلات «رئيسي أغرب عن وجهنا» و«الملالي أغربوا عن وجهنا».

وفي تكرار لتصريحات خامنئي، دأب رئيسي على إلقاء اللوم على الغرب في الاضطرابات، واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن بإشاعة «الفوضى والإرهاب والدمار»، واستشهد بوصف الخميني للولايات المتحدة بأنها «الشيطان الأكبر».