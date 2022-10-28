يتوقع "لويك فواد" المدير التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح "فواد" في مقابلة مع "العربية" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاثة أسباب وراء تلك التوقعات هي: قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، وحظر أوروبا للنفط الروسي المتوقع بين ديسمبر وفبراير المقبل، وتوقف الولايات المتحدة عن تزويد الأسواق من احتياطياتها.

وأضاف قائلاً: الفرص الاستثمارية لا زالت متوفرة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تشهدها اقتصادات العالم، والتي تشمل الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

وقال أيضًا: مررنا بحوالي عشر سنوات كانت سهلة إلى حد ما، إلا أن الصورة باتت مختلفة حاليًا، ويجب اتخاذ القرار السليم فيما يخص الاستثمارات.